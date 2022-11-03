Последнее обновление: 03.11.2022 14:42

SpaceX запустила в космос коммуникационный спутник для Eutelsat

Категории: США SpaceX

Американская компания SpaceX Илона Маска запустила в космос коммуникационный спутник Hotbird 13G компании Eutelsat.

Как сообщает Space.com, ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома в штате Флорида в 3 ноября.

Спутник Hotbird 13G компании Eutelsat был развернут на геопереходной орбите (35 900 км над нашей планетой) уже через 36 минут после запуска.

Hotbird 13G был изготовлен Airbus Defense and Space и будет эксплуатироваться французской телекоммуникационной компанией Eutelsat.

Коммуникационный спутник Hotbird 13G присоединится к своему "близнецу" Hotbird 13F, который был запущен в космос борта Falcon 9 в прошлом месяце.

Таким образом, два новых космических аппарата теперь заменят три существующих спутника Hotbird.

Ранее во вторник, 1 ноября, американская компания SpaceX осуществила запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy с секретным аппаратом для нужд Космических сил США в рамках миссии USSF-44.

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