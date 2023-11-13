Последнее обновление: 13.11.2023 16:46

В SpaceX назвали дату второго запуска системы Starship

Категории: США SpaceX

Следующий тестовый запуск системы Starship от американской аэрокосмической компании SpaceX может состояться 17 ноября. Об этом сообщается на сайте компании space.com.

Компания ожидает одобрения полета Федеральным управлением авиации и другими регуляторами.

Запуск с полигона SpaceX Starbase в Бока Чика в Техасе станет вторым после неудачного полета в апреле, когда система взорвалась вскоре после старта.

Гендиректор SpaceX Илон Маск объяснил, что запуск Starship в этом месяце зависит от разрешения правительства на тестовый полет.

Второй полет, вероятно, будет совершаться по тому же плану, что и первое испытание, с запуском SpaceX к целевому месту приземления у побережья Гавайев. Сама ракета-носитель Super Heavy осуществит приземление в Мексиканском заливе.

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