Последнее обновление: 13.02.2024 18:00

SpaceX перевезла ступени ракеты Starship на стартовую площадку

Категории: США SpaceX

Компания SpaceX готовится к третьему испытательному полету ракеты Starship и опубликовала несколько фотографий перемещения ступеней ракеты на стартовую площадку на космодроме Starbase в Южном Техасе.

Ускоритель Super Heavy и высотный блок ракеты уже установлены на площадке. SpaceX планирует совершить третий испытательный полет в ближайшее время, если получит лицензию от Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Однако пока неизвестно, когда именно будет выдана эта лицензия, поскольку FAA еще расследует причины неуспешного второго полета Starship. Ракета Starship разрабатывается для многократного использования и способна перевозить до 150 тонн груза на низкую орбиту Земли. SpaceX планирует расширить присутствие человечества в космосе, в частности на Марсе, и сделать его пригодной для жизни планетой.

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