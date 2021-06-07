Пентагон хочет использовать ракеты Starship для быстрой доставки грузов

Минобороны США расширяет программу по использованию многоразовых ракет, прежде всего Starship от компании SpaceX, для быстрой доставки грузов или людей в любую точку планеты менее чем за один час.

Как сообщает USA Today, на это воздушные силы США просят выделить $50 млн из государственного бюджета. Деньги пойдут на сотрудничество со SpaceX и корпорацией Exploration Architecture (XArc).

Как отмечается, экспериментальная военная программа Rocket Cargo будет изучать и развивать возможности посадки ракет на различные нетрадиционные поверхности, логистику их быстрой загрузки и разгрузки, а также сброса грузов в местах, где нельзя осуществить посадку.