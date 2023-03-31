Последнее обновление: 31.03.2023 18:04

Песков: Путин и Лукашенко на ВГС могут обсудить идею перемирия в Украине

Кремль слышал предложение Лукашенко объявить перемирие в Украине без права перегруппировки войск, но для РФ в этом контексте ничего не меняется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы слышали заявление Александра Григорьевича, безусловно, … Путин и Лукашенко продолжат на следующей неделе, будет заседание Высшего государственного совета Союзного государства, [это] даст возможность президентам еще раз обстоятельно поговорить друг с другом, наверняка будут и эту тему обсуждать", - сказал Песков.

При этом он подчеркнул: "Но в контексте Украины ничего не меняется, продолжается СВО, поскольку это является на сегодня единственным средством достижения тех целей, которые стоят перед нашей страной", передает ТАСС.

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