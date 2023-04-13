Беларусь передала властям РФ Алексея Москалева

Белорусские власти передали властям РФ осужденного за посты о войне в "Одноклассниках" Алексея Москалева, сообщила начальник управления информации и общественных связей МВД РБ Наталья Сахарчук.

Накануне об экстрадиции Москалева в Россию рассказал правозащитный проект "ОВД-Инфо" со ссылкой на белорусского адвоката Москалева.

О том, что Алексей Москалев задержан в Беларуси, стало известно 30 марта. Спустя неделю российские дипломаты сообщили, что он находится в СИЗО в городе Жодино в ожидании решения об экстрадиции.

Москалева, который один воспитывал 13-летнюю дочь, судили за посты о войне в "Одноклассниках", хотя он утверждал, что не имеет отношения к указанным публикациям.

27 марта суд в городе Ефремове Тульской области приговорил его к двум годам колонии общего режима. После оглашения приговора в суде заявили, что он сбежал из-под домашнего ареста.

Дело на Москалева завели в прошлом году, после того как весной его дочь Маша нарисовала в школе антивоенный рисунок. Когда Москалева поместили под домашний арест, его Машу отправили в приют. В апреле стало известно, что Машу Москалеву забрала мать.