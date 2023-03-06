Кремль: Путин не передавал с Лукашенко посланий товарищу Си

Визит Лукашенко в Китай был исключительно двусторонним, Путин не передавал в Пекин какого-либо послания через Лукашенко.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, это был исключительно двусторонний визит", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков также сообщил, что пока новых контактов между Путиным и Лукашенко не запланировано. "Сейчас пока в ближайшие дни общение двух президентов не запланировано", - уточнил он, добавив при этом, что подобные контакты при необходимости "быстро происходят".