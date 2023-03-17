Лукашенко и Путин снова созвонились

Лукашенко и Путин в пятницу вечером провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба Лукашенко, назвав импортозамещение одной из главных тем разговора.

«Одной из основных его тем стала совместная работа в сфере импортозамещения. Обсудили … перспективы строительства транспортного коридора «Север - Юг», который пройдет через Россию, Азербайджан и Иран. Отдельно в ходе состоявшегося разговора были затронуты вопросы сотрудничества в сфере микроэлектроники и связанные с этим решения, которые должны принять правительства двух стран для активизации взаимодействия по этому направлению», -сказано в сообщении.

«Обсудили … другие вопросы международной повестки дня и повестку предстоящего Высшего госсовета Союзного государства», - отмечается в сообщении.