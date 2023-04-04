Лукашенко: Власти не могут предусмотреть все «невероятные» угрозы

Лукашенко поблагодарил внешнюю разведку РФ за предоставляемые данные и помощь, но признал, что власти не могут предусмотреть все возможные угрозы.

"В связи с разными событиями в мире, и не последняя причина здесь и антитеррористическая СВО Российской Федерации - операция, которая заставила нас со всех сторон посмотреть на все структуры силового блока. Как я часто говорю, не было бы этого, так надо было бы придумать, чтобы нас где-то подстегнуть. В связи с этим работать начали активно. Но угрозы очень серьезные. Порой невероятные", - сказал Лукашенко, встречаясь в Минске с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.

"Вы, наверное, это заметили, что в последнее время мы разведданными обмениваемся более интенсивно. И качество информации улучшилось…. россияне очень серьезно, и вы прежде всего, помогаете нам в технической разведке. Что тут скрывать, сегодня без техники вряд ли можно получить хорошую, достоверную, добротную информацию", - признал Лукашенко.

"Но люди должны понимать: мы не от Господа Бога, все мы предусмотреть не можем. И у нас, и у вас появляются разного рода отморозки именно внутри общества, на которых делают ставку иностранные террористы. Их иначе не назовешь. Это не разведка, не контрразведка, это просто наши враги. Они находят в нашем лагере, как принято говорить, соответствующих людей, делают на них упор", посетовал Лукашенко.

До визита Нарышкина в Минск издание intelligenceonline.com со ссылкой на собственные источники сообщило, что директор Главного управления внешней безопасности Министерства обороны Франции (DGSE) Бернар Эмие (Bernard Émié) посетил Минск 24 марта в надежде на переговоры с представителями режима Лукашенко.