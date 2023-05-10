Песков отказался говорить о состоянии здоровья Лукашенко

Лукашенко не участвовал в неформальном завтраке глав государств СНГ 9 мая, так как ему было необходимо уехать в Минск на мероприятия в честь Дня Победы, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Он был вместе с нами. Он разделил с нами радость Дня Победы. Мы чрезвычайно признательны белорусскому руководству и лично Александру Григорьевичу за то, что он нашел такую возможность. У него были мероприятия, связанные с Днем Победы и в Минске, поэтому ему нужно было скорее уехать", - сказал Песков.

Песков не стал комментировать сообщения о якобы плохом состоянии здоровья Лукашенко.

"Как вы понимаете, было бы крайне некорректно мне что-либо говорить о здоровье Александра Григорьевича", - отметил он.