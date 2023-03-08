Последнее обновление: 08.03.2023 08:15

Лукашенко подписал ратификацию соглашения с Китаем о борьбе с преступностью

Лукашенко подписал принятый парламентом в конце февраля закон о ратификации межправительственного соглашения с Китаем о сотрудничестве в борьбе с преступностью.

"Ратифицировать соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в борьбе с преступностью, подписанное в городе Минске и городе Пекине 15 сентября 2022 года", - говорится в законе.

Сотрудничество будет реализовано в формах исполнения запросов об оказании содействия, обмена информацией о совершенных или готовящихся преступлениях, а также о мерах по их предотвращению, обмена оперативной, справочной, криминалистической и иной информацией, представляющей взаимный интерес, обмена законодательной и правовой информацией, научной и специальной литературой, оказания содействия в подготовке и повышении квалификации кадров.

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