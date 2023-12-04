Последнее обновление: 04.12.2023 11:29

Си Цзиньпин встретился с Лукашенко

Лидер китайской коммунистической партии Си Цзиньпин встретился с Лукашенко, прилетевшим в воскресенье вечером в Китай, сообщило агентство Xinhua, не приводя деталей встречи.

Пресс-служба Лукашенко, в свою очередь, сообщила, что встреча прошла в правительственной резиденции Дяоюйтай.

«Мы знаем, что нужно нашим странам. И мы очень много в этом плане сделали. Когда я готовился к этому визиту и допрашивал своих коллег, о том, что надо сделать, что не движется, чтобы сказать Председателю об этом. Но мы не нашли ни одного вопроса, по которому бы не было движения. Единственный вопрос, который я хотел бы с вами обсудить сегодня – скорость», - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

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