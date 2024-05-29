Кочанова пообещала Китаю помогать с Тайванем

Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова во время командировки в Китай заявила о поддержке поднебесной в чувствительных вопросах, связанных с реализацией политики «одного Китая».

"Беларусь твердо поддерживает принцип "одного Китая". Мы оказывали и продолжаем оказывать поддержку вашей стране по всем чувствительным вопросам, в том числе по Синьцзяну, Гонконгу, Тибету и Тайваню, а также в рамках Движения неприсоединения по вопросу Южно-Китайского моря", - заявила Кочанова, которой позволили встретиться с зампредседом Китая Хань Чжэном.

Кочанова поблагодарила китайскую сторону "за постоянную и системную поддержку Беларуси по вопросу вступления в ШОС в качестве полноправного члена организации".

Хань Чжэн в свою очередь напомнил, что "Китай и Беларусь - всепогодные, всесторонние стратегические партнеры".