Китай отказал Лукашенко в участии в форуме «Один пояс – Один Путь»

Лукашенко ожидаемо оказался за бортом стартовавшего сегодня, 17 октября, в Пекине третьего по счету международного форума "Один пояс - один путь".

Стороны не делали официальных заявлений по данному поводу, хотя ранее Лукашенко публично озвучивал пожелания оказаться в числе VIP-гостей данного мероприятия.

Отсутствие Лукашенко на мероприятии в Пекине, одним из главных гостей которого выступает его друг В.Путин, могла бы стать болезнь белорусского правителя, недавно побывавшего на саммите СНГ. Но сегодня в рабочем графике Лукашенко официально обяъвлены «переговоры сразу с несколькими зарубежными гостями», в числе которых вице-президент Ирана, глава МИД Венесуэлы и т.д. Следовательно, о болезни речь не идет.

Лидер Китая позвал на этот форум лидеров 130 стран мира. И именно по этой причине Лукашенко, легитимность которого так и не признали многие из приглашенных, стал персоной нон-грата для нынешнего мероприятия, что, впрочем, красноречиво говорит не столько об уровне белорусско-китайских отношений, сколько о значимости этих отношений для официального Пекина.