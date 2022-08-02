Последнее обновление: 02.08.2022 18:20

МИД Беларуси призвал Китай и Тайвань удержаться от эскалации

МИД Беларуси назвал провокацией визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайвань и призвал стороны – Китай и Тайвань – воздержаться от эскалации ситуации.

«С глубокой обеспокоенностью констатируем рост напряженности, спровоцированный безответственным упорством США в реализации визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на остров Тайвань. Республика Беларусь полностью разделяет озабоченность нашего стратегического партнера – Китайской Народной Республики – в отношении деструктивных действий Вашингтона, направленных на вмешательство во внутренние дела Китая и эскалацию ситуации», - говорится в заявлении МИД РБ.

«Белорусская сторона поддерживает мирное развитие отношений между двумя берегами Тайваньского пролива на основе принципа «одного Китая», а также предпринимаемые китайской стороной последовательные меры по воссоединению страны. Убеждены, что руководство Китая и представители администрации Тайваня, несмотря на провокации извне, смогут проявить выдержку и политическую мудрость, чтобы отвести ситуацию от критически опасной черты, за которой может последовать масштабная эскалация», - также сказано в сообщении.

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