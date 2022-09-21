Последнее обновление: 21.09.2022 10:10

Лукашенко анонсировал «разговор» с Си Цзиньпином

Лукашенко сегодня сообщил, что начал подготовку к скорому разговору с председателем Китая Си Цзиньпином.

«…мне надо основательно подготовиться к разговору совсем скоро, как договорились, с Председателем Си Цзиньпином. Мы провели обстоятельную и содержательную встречу на земле Самарканда с председателем, обсудили все экономические вопросы нашего взаимодействия… и договорились, что после 20-го съезда КПК) мы более основательно в рабочем режиме поговорим и об экономике, и о политике, и о военно-техническом сотрудничестве", - заявил Лукашенко на встрече с первым вице-президентом китайской Citic Construction Ян Цзяньцяном.

По словам Лукашенко, на встрече с товарищем Си, обсуждались «вопросы, которые входят в сферу вашей (Citic Construction -ред.) компетенции и ответственности».

Лукашенко не уточнил, в каком формате состоится разговор. Однако, судя по тому, что на встрече с лидером Китая ему пришлось, пожалуй впервые с появления коронавируса, сидеть в антиковидной маске, вряд ли речь идет о визите.

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