Лукашенко анонсировал «разговор» с Си Цзиньпином

Лукашенко сегодня сообщил, что начал подготовку к скорому разговору с председателем Китая Си Цзиньпином.

«…мне надо основательно подготовиться к разговору совсем скоро, как договорились, с Председателем Си Цзиньпином. Мы провели обстоятельную и содержательную встречу на земле Самарканда с председателем, обсудили все экономические вопросы нашего взаимодействия… и договорились, что после 20-го съезда КПК) мы более основательно в рабочем режиме поговорим и об экономике, и о политике, и о военно-техническом сотрудничестве", - заявил Лукашенко на встрече с первым вице-президентом китайской Citic Construction Ян Цзяньцяном.

По словам Лукашенко, на встрече с товарищем Си, обсуждались «вопросы, которые входят в сферу вашей (Citic Construction -ред.) компетенции и ответственности».

Лукашенко не уточнил, в каком формате состоится разговор. Однако, судя по тому, что на встрече с лидером Китая ему пришлось, пожалуй впервые с появления коронавируса, сидеть в антиковидной маске, вряд ли речь идет о визите.