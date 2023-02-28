Власти задержали очередного белоруса по возвращении в страну

Белорусские власти в начале феврале задержали на границе очередного белоруса, который хотел вернуться в страну.

Как сообщают правозащитники, задержан 32-летний Максим Сташуленок, пожарный, в 2020 году предупредивший жителей протестного района "Каскад" о визите силовиков, которые намеревались срезать бело-красно-белый флаг.

После этого его уволили за один день и выселили из служебной квартиры. На тот момент жена Максима была беременна, у них был трехлетний ребенок.

Максима Сташуленка обвиняют по 342-й статье, он находится в СИЗО на Володарского в Минске.