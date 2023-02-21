Предприниматель из Барановичей заплатил $4 тыс. штрафа за отказ продать запчасти военным РФ

Власти Беларуси приговорил предпринимателя из Барановичей к штрафу в размере 11,1 тыс. рублей за отказ продать автозапчасти военным РФ.

"Барановичская межрайонная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 65-летнего М. - ему инкриминировано умышленное ограничение прав граждан по национальному признаку. На основании ст. 190 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 базовых величин ", - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

По данным следствия, ИП 20 октября 2022 года отказал в приобретении деталей для транспортного средства военнослужащим РФ.