Последнее обновление: 19.02.2023 10:36

Власти Беларуси приговорили экс-посла в Аргентине Астапенко к 5 годам заключения

Белорусские власти заочно приговорили примкнувшего к Светлане Тихановской экс-посла Беларуси в Аргентине Владимира Астапенко к пяти годам лишения свободы.

Однако Астапенко обвинен в покушении на завладение имуществом в крупном размере, совершенное должностным лицом с использованием своих служебных полномочий.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет со штрафом в размере 500 базовых величин в сумме 18500 рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет»,- говорится в сообщении.

По амнистии Астапенко освобожден от основного наказания частично на один год.

«Принадлежащее обвиняемому имущество – земельный участок и садовый дом – оставлено под арестом в счет обеспечения исполнения приговора в части уплаты штрафа», - также сказано в сообщении.

Ранее по теме


<Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Февраль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование