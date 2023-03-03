Последнее обновление: 03.03.2023 18:01

Власти Беларуси приговорили правозащитника Беляцкого к 10 годам лишения свободы

Белорусские власти приговорили правозащитников «Весны» к срокам от 7 до 10 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, сообщают провластные СМИ.

В частности, лауреат Нобелевской премии мира и руководитель правозащитной организации «Весна» Александр Беляцкий приговорен к 10 годам лишения свободы, Валентин Стефанович - к 9 годам лишения свободы, Владимир Лабкович - к 7 годам, Дмитрий Соловьев в рамках спецпроизводства - к 8 годам.

Беляцкого также оштрафовали на 5000 БВ или 185 тыс. рублей. На остальных трех фигурантов дела наложен штраф в 3000 БВ или 111 тыс. рублей каждому.

Власти обвиняют правозащитников по ч. 4 ст. 228 и ч. 2 ст. 342 УК РБ.

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