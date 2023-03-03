Власти Беларуси отказались пересмотреть приговоры по «делу ОГСБ».

Верховный Суд Республики Беларусь рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении ОГСБ

«3 марта 2023 года определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Беларусь приговор судебной коллегии по уголовным делам Минского областного суда от 5 декабря 2022 года в отношении Матвеевой Н.С., Ашурака К.Р., Глотова А.В. оставлен без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения», - говорится в сообщении суда.

Власти обвинили Гулевича, Ашурака и Глотова в намерении подорвать узел связи в Вилейке, Матвеева – в попытке уничтожить лесозаготовительную технику в лесхозах, Сосновского – в покушении на Григория Азаренка.

Наталья Матвеева приговорена к 14 годом лишения свободы в колонии и штрафу 400 БВ, Вадим Гулевич – к 18 годам колонии и штрафу 600 БВ, Кирилл Ашурак – к 13 годам колонии и штрафу 400 БВ, Алексей Глотов – к 20 годам колонии и штрафу 700 БВ, Дмитрий Сосновский – к 20 годам колонии и штрафу 700 БВ.