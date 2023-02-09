Последнее обновление: 09.02.2023 18:15

Гособвинение запросило 12 лет колонии для лауреата Нобеля Алеся Беляцкого

Гособвинение на проходящем судебном процессе по делу правозащитной организации «Весна» запросило длительные сроки лишения свободы для ее руководителей и сотрудников.

Гособвинение считает, что вина правозащитников по ч. 4 ст. 228 ("контрабанда организованной группой") и ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса ("финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок") полностью доказана.

Прокурор Александр Король запросил следующие сроки:

для председателя "Вясны" и Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого — 12 лет колонии;

заместителя председателя "Вясны" и вице-президента FIDH Валентина Стефановича — 11 лет колонии

координатора кампании "Правозащитники за свободные выборы" Владимира Лабковича — 9 лет колонии;

правозащитника "Вясны" Дмитрия Соловьева — 10 лет колонии заочно.

В отношении всех фигурантов речь идет о колонии усиленного режима и штрафа в 5 тыс. БВ (185 тысяч белорусских рублей или 73,2 тыс. долларов).

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