Гособвинение запросило 12 лет колонии для лауреата Нобеля Алеся Беляцкого

Гособвинение на проходящем судебном процессе по делу правозащитной организации «Весна» запросило длительные сроки лишения свободы для ее руководителей и сотрудников.
Гособвинение считает, что вина правозащитников по ч. 4 ст. 228 ("контрабанда организованной группой") и ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса ("финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок") полностью доказана.
Прокурор Александр Король запросил следующие сроки:
для председателя "Вясны" и Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого — 12 лет колонии;
заместителя председателя "Вясны" и вице-президента FIDH Валентина Стефановича — 11 лет колонии
координатора кампании "Правозащитники за свободные выборы" Владимира Лабковича — 9 лет колонии;
правозащитника "Вясны" Дмитрия Соловьева — 10 лет колонии заочно.
В отношении всех фигурантов речь идет о колонии усиленного режима и штрафа в 5 тыс. БВ (185 тысяч белорусских рублей или 73,2 тыс. долларов).