Украина получила первые 3 млрд из пакета макрофина от ЕС на 18 млрд евро

Украина получила первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 3 млрд евро - из всего 18 млрд евро. Об этом 17 января объявили в Еврокомиссии.

"Комиссия сегодня выплатила первый транш в размере 3 млрд из пакета макрофинансовой помощи для Украины объемом до 18 млрд евро", - говорится в заявлении.

Объявление было ожидаемым, поскольку эту дату президент ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала заранее. Меморандум о взаимопонимании между Украиной и ЕС подписали 16 января.

Напомним, решение об этом пакете помощи принималось с многочисленными трудностями, в середине декабря лидеры ЕС наконец достигли согласия по нему.