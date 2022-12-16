Евросоюз договорился о 18 млрд евро макрофина для Украины в 2023 году

Лидеры государств-членов Европейского Союза на заседании в четверг достигли согласия о выделении Украине 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи в 2023 году.

"Европейский Союз остается преданным предоставлению вместе с партнерами финансовой помощи Украине и поддержке ее устойчивости и долгосрочного восстановления. В этом контексте Европейский Союз согласился предоставить Украине 18 миллиардов евро помощи в 2023 году", - говорится в заявлении Европейского совета.

Также Европейский совет упомянул о договоренности стран "Группы семи" о создании межведомственной донорской координационной платформы.

Кроме того, лидеры ЕС договорились "безотлагательно активизировать предоставление Украине гуманитарной помощи и помощи в сфере гражданской защиты", а также "способствовать восстановлению критически важной инфраструктуры Украины, чтобы помочь Украине пройти через зиму".

"Европейский совет также предлагает Комиссии усилить координацию с европейской промышленностью и международными партнерами с целью обеспечения устойчивых поставок в Украину приоритетного оборудования, такого как мобильные пункты обогрева, электрогенераторы, силовые трансформаторы, а также высоковольтное и осветительное оборудование", - отмечается в выводах.

Главы государств ЕС подтвердили, что продолжат оказывать поддержку перемещенным лицам как в Украине, так и за ее пределами.