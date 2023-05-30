Последнее обновление: 30.05.2023 15:43

Лукашенко сменил главу Госпогранкомитета

Лукашенко 30 мая рассмотрел кадровые вопросы и назначил Константина Молостова председателем Государственного пограничного комитета.

Лукашенко также дал согласие на назначение:

Хмеля Андрея Валерьевича - председателем Гродненского горисполкома, членом Гродненского облисполкома
Мороза Игоря Александровича - председателем Оршанского райисполкома
Лодыги Анатолия Михайловича - председателем Солигорского райисполкома
Карловича Юрия Петровича председателем Клецкого райисполкома
Передни Вадима Александровича - главой администрации Первомайского района Минска.

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