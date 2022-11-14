Последнее обновление: 14.11.2022 14:24

Российских военных усиленно обучают на белорусских полигонах

Российские военные, переброшенные в Беларусь, интенсивно тренируются на полигонах, в том числе с применением бронетехники, сообщило Минобороны РФ.

"Российские военнослужащие, входящие в состав региональной группировки войск, на полигонах вооруженных сил Республики Беларусь продолжают курс интенсивной боевой подготовки", - говоится в сообщении.

"Занятия по боевой подготовке и боевому слаживанию подразделений проводятся в дневное и ночное время. На полигонах военнослужащие Западного военного округа совершенствуют стрельбу из штатного оружия, вождение боевых машин, прохождение психологической полосы препятствий, изучение навыков тактической медицины и другие дисциплины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Беларусь из России переброшено до 9 тыс. российских военных «для создания совместной группировки войск».

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