Россия не выведет свои войска из Беларуси – министр обороны

Лукашенко и Путин приняли решение продолжить проверку сил реагирования Союзного государства из-за обострения ситуации в Донбассе, что означает, что российские войска останутся в Беларуси.

"В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе президентами РБ и РФ принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить", - заявил министр обороны РБ Виктор Хренин, подводя итоги учений "Союзная решимость - 2022".

По его словам, дальнейшая «проверка сил» «призвана обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей", которые "в экстренном внеплановом порядке накачиваются самым современным оружием".

"Повышен уровень готовности к применению межвидовых формирований экстренного реагирования НАТО с семи до пяти суток на случай так называемой эскалации обстановки в Украине", - заявил Хренин.

"Кратно выросла численность проводимых вблизи границ Союзного государства непонятных для нас учений и операций. Очевидна и их направленность против России и Республики Беларусь. В сознание западного обывателя прочно внедрена мысль о неизбежности войны с "восточными соседями", в милитаристских устремлениях обвиняют Российскую Федерацию и Республику Беларусь", - утверждает министр. - "Выдвигаются идеи новых форматов освоения в военном отношении территории Украины. Из всего вышесказанного логично следует один вывод: в Европе очень сильно запахло порохом, ее целенаправленно подталкивают к войне".

"Мы не хотим войны, но нас не слышат или не хотят слышать. Поэтому создана соответствующая группировка войск, которая, если нужно, даст соответствующий отпор", - резюмировал Хренин.