Лукашенко завтра с Путиным обсудит вывод российских войск

Лукашенко сообщил, что в пятницу обсудит с Путиным дальнейшие действия совместной белорусско-российской группировки войск и вывод российских войск после совместных учений.

"Завтра мы обсудим с Путиным дальнейшие действия совместной группировки войск. Какое мы примем завтра решение, так и будет", - заявил сегодня Лукашенко на полигоне "Осиповичский".

Он также сказал, что в субботу вместе с Путиным проинспектирует ход учений. По его словам, формат работы проработает российская сторона.

Лукашенко сообщил о намерении обратиться к России с просьбой создать в Беларуси учебный центр для освоения оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".

"Я посмотрел сегодня "Искандеры" российские... Хорошее оружие. Нам надо его освоить? Надо. Мы будем покупать это оружие в Российской Федерации. Поэтому я буду просить, чтобы был четвертый центр по "Искандерам", чтобы мы могли его освоить", - сказал он.