Прототип Starship успешно приземлился во время испытаний

Прототип пилотируемого космического корабля Starship SN15 от SpaceX успешно приземлился после испытаний, сообщает SpaceX.

Это была пятая попытка приземления прототипа корабля.

Запуск SN15 произошел с полигона в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас. Корабль вышел на высоту 10 км и спустился на площадку. При прошлых попытках прототип корабля взрывался при соприкосновении с землей или через несколько минут после приземления.

В пилотируемом варианте Starship сможет брать на борт до 100 человек. Основатель SpaceX Илон Маск ожидает, что корабль сможет высадить людей на Марс в 2026 году.