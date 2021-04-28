Последнее обновление: 28.04.2021 15:31

SpaceX готовит к запуску новую партию спутников Starlink

Категории: США SpaceX

Компания SpaceX планирует отправить на орбиту очередную партию из 60 спутников Starlink для раздачи интернета. Об этом сообщает Spaceflight Now.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками на борту запланирован на сегодня, 28 апреля. Его проведут со стартового комплекса космодрома на мысе Канаверал, в штате Флорида.

Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 7 апреля. В общей сложности SpaceX планирует вывести на околоземную орбиту 12 тыс. миниспутников для покрытия Земли скоростным спутниковым интернетом, а в дальнейшем довести их количество до 30 тыс. Сейчас компания уже вывела на орбиту около 1,5 тыс. интернет-спутников Starlink.

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