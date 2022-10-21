В Украине заявили о результативности сбивания иранских дронов

Результативность уничтожения иранских дронов "Шахид-136" украинскими военными за две недели составляет 85%. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ.

"Берем, условно, две недели крайние применения наших боевых сил и средств против дронов и результативность их уничтожения, то есть цифра сегодня 85%, именно если говорим о дронах "Шахид-136", - отметил Игнат, которого цитирует Укринформ.

Он добавил, что с первого случая применения иранских дронов, который имел место 13 сентября, до нынешнего дня военные приобрели определенное понимание, как эффективнее их выявлять и уничтожать.

Кроме того, Игнат отметил, что западные системы ПВО разных видов и классов, которые будут доставляться в Украину, станут также эффективными для уничтожения иранских дронов.

Российские войска существенно увеличили количество ракетных обстрелов Украины. В частности, с 10 по 20 октября они выпустили 154 ракеты, что в семь раз больше, чем в первой декаде месяца.

Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов накануне заявил, что эффективность украинской ПВО остается на достаточно высоком уровне. Так, 64% ракет, а это 81 ракета из 126 примененных, были уничтожены силами ПВО. Также Громов отметил и рост применения врагом беспилотников типа Shahed-136. Так, с 10 октября противник применил 176 беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Украины, что по сравнению с предыдущей декадой больше в 2,5 раза.