Постпред РФ при ООН ушел с заседания Совбеза перед выступлением постпреда Украины

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя покинул заседание Совбеза ООН перед выступлением постпреда Украины Сергея Кислицы.

Небензя выступал до Кислицы и сразу же сказал, что слушать "представителя украинского режима" не станет.

"Думаю, что все, кто ознакомился с его недавними оскорбительными комментариями в адрес российских дипломатов в соцсетях поймут, о чем я говорю", - сказал российский дипломат, передает BBC.

Он также требовал, чтобы ООН подтвердила отказ от проведения расследования по беспилотникам в Украине и назвал "фейком" сообщения о поставках иранских дронов-камикадзе России.

Москва и Тегеран публично отрицают использование российскими военными в Украине иранских беспилотников, но свидетельств обратного достаточно.

После выступления Небензя, а также его первый заместитель Дмитрий Полянский покинули зал заседаний Совета безопасности ООН.

Выступивший после Сергей Кислица сказал, что Небензя выступал со лживыми заявлениями на каждом заседании Совбеза.

"Я рад тому, что месяцы, не годы наших усилий убрать Россию из Совбеза приносят свои плоды. По крайней мере, посол покинул сейчас совет, но настанет день, когда России не будет вообще в Совбезе", - сказал украинский дипломат.

Кроме того, он призвал привлечь Иран к ответственности за передачу России беспилотников и любого другого оружия.