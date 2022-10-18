Генштаб ВСУ: За сутки по Украине нанесены десятки авиаударов

За сутки по территории Украины нанесено 10 ракетных и 58 авиаударов, сообщил в своей ежедневной утренней сводке Генштаб ВСУ.

"За прошедшие сутки противник нанес 10 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил до 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вражеским ударам подверглись районы более 35 населенных пунктов. В частности, Киева и области, Одесской, Николаевской областей; Белогоровка, Терны, Красногоровка и Марьинка Донецкой области; Новая Каменка и Белогорка Херсонской области. Для этого противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты", - говорится в сообщении.

Тем временем, во вторник власти Украины сообщают о взрывах в Харькове, Днепре и других городах.

"Харьков под обстрелом - в городе за пять минут было две серии взрывов. По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города", - сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Харьковский метрополитен сообщил, что движение поездов приостановлено из-за обстрелов.

В городе Днепр утром во вторник 18 октября раздался взрыв. Серьезно поврежден объект энергетической инфраструктуры, сообщает УНИАН.

Ночью Николаев снова был обстрелян ракетами С-300, есть попадание в двухэтажный дом, утверждает глава областной военной администрации Виталий Ким. По его данным, под завалами найдено тело мужчины. Ранее стало известно, что взрывы произошли в Кривом Роге.