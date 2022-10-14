Последнее обновление: 14.10.2022 19:39

Путин: Целями массированного удара по Украине стали 29 объектов

Минобороны РФ при нанесении массированного удара по Украине избрало целями 29 объектов, сообщил сегодня Путин, добавив, что в массированных ударах больше необходимости.

"В массированных ударах сейчас нет необходимости, сейчас другие задачи стоят, потому что из, по-моему, 29 объектов семь не было поражено так, как это планировало Минобороны. Но добивают эти объекты постепенно, необходимости в массированных ударах нет во всяком случае сейчас, а там - видно будет", - заявил Путин на пресс-конференции.

Ранее по теме


<Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование