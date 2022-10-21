Премьер Украины: Россия за десять дней повредила более 400 объектов

Премьер Украины Денис Шмыгаль сказал, что с 10 по 20 октября россияне повредили ракетами и дронами более 400 объектов по всей Украине, в том числе десятки объектов энергосистемы.

Шмыгаль рассказал на заседании правительства в пятницу, что фирмы-операторы сетей из Польши, Германии, Италии, Бельгии и других стран отдают "Укрэнерго" генераторы, трансформаторы, провода и прочее оборудование, что позволяет Украине быстрее восстанавливать подачу электричества.

Кроме того, по словам Шмыгаля, США выделили 55 млн долларов на ремонт и обслуживание газовых труб, а также на электрогенераторы и "альтернативные источники топлива", и еще 70 млн на те же расходы обещают Нидерланды, передает BBC.

Также, Украина предварительно договорилась с Норвегией и Британией о дополнительных поставках газа, если зимой в них возникнет необходимость.