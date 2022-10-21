ISW: Россия не закончит мобилизацию к ноябрю

Россия, по всей видимости, продолжает готовить операцию по разрушению плотины Каховской ГЭС, в которой намеревается обвинить Украину, отмечает в своей ежедневной сводке американский Институт изучения войны (ISW).

Российские войска, похоже, начинают вывозить оборудование и технику с западного берега Днепра в ожидании грядущего наступления украинской армии.

Эксперты приводят сообщения херсонских телеграм-каналов о разграблении и вывозе имущества и техники с городской пожарной станции, а также ссылаются на спутниковые снимки, на которых видны грузовые паромы, перевозящие значительные объемы техники и других грузов с правого берега Днепра на левый и возвращающиеся обратно порожними. Похоже, российская армия вынесла урок из панического отступления под Харьковом, в результате которого немалое количество боевой техники, оружия и боеприпасов было оставлено украинцам, делают вывод аналитики.

Угроза российского наступления со стороны Беларуси на север Украины остается низкой, несмотря на заявления высокопоставленного представителя украинского генштаба о том, что такая угроза нарастает.

ISW цитирует бригадного генерала Алексея Громова, сказавшего, что российские силы могут атаковать северо-западные районы с целью прервать линии снабжения, ведущие в Украину из западных стран. В ближайшие месяцы подобное развитие событий весьма маловероятно, полагают эксперты, поскольку российским войскам не удалось пресечь поставки с Запада даже во время зимнего масштабного наступления, когда они были на пике формы. Сейчас же боеспособность российской армии серьезно деградировала.

Региональные власти и министерство обороны России продолжают перекладывать друг на друга вину за военно-административные промахи, связанные с мобилизацией.

Речь идет о случаях, когда военкоматы по повестке забирают людей, освобожденных от мобилизации, вопреки распоряжениям губернаторов, или когда ни военные, ни гражданские власти на местах не владеют информацией о мобилизованных, отправленных на фронт.

Эксперты ISW, анализируя поступающие сообщения, прогнозируют, что мобилизация в России будет продолжаться как минимум и в ноябре, несмотря на то, что власти все более энергично обставляют дело так, будто она завершена или вот-вот завершится.