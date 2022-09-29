ЕС осудил поездку Лукашенко в грузинскую Абхазию

Европейский Союз осуждает визит Лукашенко в оккупированную Абхазию, сказал представитель Европейской службы внешних дел Петер Стано.

"ЕС решительно осуждает визит Александра Лукашенко в грузинскую Абхазию. В дополнение к тому, что Лукашенко не имеет легитимности, чтобы действовать как глава государства, этот визит был осуществлен без согласия властей Грузии, которая является единственной легитимной властью на этих территориях. Поэтому этот визит является нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии и является вопиющим нарушением международного права", - заявил Петер Стано.

Представитель подчеркнул, что ЕС продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах международно-признанных границ.