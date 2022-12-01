ЕС обеспокоен состоянием здоровья заключенной Марии Колесниковой

Евросоюз призвал режим Лукашенко обеспечить достойное обращение и медицинскую помощь для приговоренной к 11 годам тюрьмы оппозиционерки Марии Колесниковой, которая после операции находится в реанимации.

"Мы очень пристально следим за обращением с политическими заключенными в Беларуси. В частности, мы следим за ситуацией с Марией Колесниковой. Сообщения о ее состоянии здоровья очень нас беспокоят. Крайне важно, чтобы ей было оказано необходимое внимание медиков и лечение, которого требует ее ситуация", - заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано на ежедневном брифинге в Брюсселе.

"Мы призываем белорусские власти обеспечить ее безопасность и хорошее самочувствие, потому что ответственность за ее здоровье лежит на них, поскольку ее удерживают незаконно. Она политический заключенный и должна быть немедленно освобождена. И это касается всех политических заключенных", - подчеркнул он.

По его словам, ЕС неоднократно призывал к безусловному освобождению политических заключенных в Беларуси и повторяет этот призыв.

Кроме того, как заявил Стано, ЕС готов к расширению санкционных списков за преследование белорусским режимом собственных граждан.