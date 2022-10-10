ЕС требует от Лукашенко отказаться от поддержки российской агрессии в Украине

ЕС введет против режима Лукашенко новые санкции, если он еще глубже втянет Беларусь в войну, заявил сегодня на брифинге пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано.

"Мы приняли к сведению лживые обвинения режима Лукашенко в адрес Украины в том, что якобы планируется нападение на территорию Беларуси. Это абсолютно ничем не подкрепленные смехотворные обвинения", — сказал он.

Стано отметил, что Евросоюз призывает режим в Минске "воздерживаться от какого-либо участия Беларуси в этом жестоком и незаконном деле".

Также он призвал "немедленно перестать позволять использовать территорию Беларуси для атаки на Украину с воздуха".

"Любые действия белорусского режима по все большему вовлечению в эту незаконную войну не останутся без ответа со стороны ЕС", — добавил он.