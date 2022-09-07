Совет Европы создает контактную группу для сотрудничества с белорусским обществом

Совет Европы принял решение о создании Контактной группы по сотрудничеству с белорусским обществом, поддержав предложение Светланы Тихановской, сообщает пресс-служба Тихановской.

Ранее Совет Европы отказался от контактов с представителями режима Лукашенко в пользу демократических сил и гражданского общества.

«Создаваемая контактная группа будет помогать Совету Европы в выработке позиций по Беларуси. Также планируется, что контактная группа сможет координировать и реализовывать проекты в рамках различных программ Совета Европы, готовить проекты реформ и демократических преобразований для новой Беларуси», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в контактную группу войдут представители структур Совета Европы, гражданского общества и демократических сил.