Последнее обновление: 14.11.2022 15:42

ЕС изучает степень участия Беларуси в войне в Украине

ЕС изучает степень участия Беларуси в войне в Украине, для чего Светлана Тихановская была приглашена на встречу с главами МИД стран ЕС.

"Госпожа Тихановская приглашена как лидер белорусской оппозиции, чтобы поделиться информацией о Беларуси... Уровень вовлеченности белорусской армии в войну в Украине нас очень беспокоит. Очевидно, что они предоставляют столько помощи, сколько требует Путин. Но пока нет свидетельств о прямом участии белорусских войск", - сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы хотим знать о внутриполитической ситуации в Беларуси, о судьбах тысяч политзаключенных", - также добавил он.

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