ЕС требует от властей Беларуси избавить дипломатов от преследования со стороны пропагандистов

Представительство ЕС обратилось к белорусским властям с просьбой решить проблему «преднамеренных и систематических преследований минского дипломатического сообщества» со стороны некоторых «печально известных представителей», сообщают белорусские медиа.

По мнению авторов обращения, единственная цель сотрудников провластных медиа сводится к препятствованию нормальной дипломатической работе.

Речь идет о практике госпропагандистов задавать дипломатам вопросы во время судов и других мероприятий в навязчивой и провокационной манере на любые темы.

Очередной приступ «журналистского буллинга» случился 6 сентября в Минском городском суде, где был вынесен приговор по делу десяти правозащитников и пропагандистов.