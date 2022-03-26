В России предлагают "денацифицировать" еще 6 стран

Страны Прибалтики, а также Польша, Молдова и Казахстан должны быть "демилитаризованы и денацифицированы" в целях более полного обеспечения безопасности России.

Такое заявление допустил депутат московской думы Сергей Савостьянов.

«Демилитаризация и денацификация Украины обеспечит устойчивую безопасность народам Украины, России и всей Европе. Для более полного процесса обеспечения безопасности РФ в зону денацификации и демилитаризации кроме Украины, считаю целесообразным включить в Прибалтику (Литва, Латвия, Эстония), Польшу, Молдову и Казахстан", - заявил депутат в письменном ответе на обращение гражданки РФ.

Пока не удалось выяснить, что является ли сказанное личным мнением рашиста, или подобные мысли исходят от высшего руководства страны и доводятся местным депутатам в рамках «единого дня информирования», то есть на политинформациях.