Последнее обновление: 18.05.2022 14:41

Россия высылает сотрудников дипмиссий Франции и Италии

Россия объявила персонами нон грата 34 сотрудника французских дипломатических миссий в качестве ответа на высылку российских дипломатов из Франции в апреле, говорится в сообщении МИД России.

Они должны покинуть страну в течение двух недель. 18 мая в МИД вызвали французского посла Пьера Леви, которому «был заявлен решительный протест в связи с провокационным и ничем не обоснованным решением французских властей об объявлении 41 сотрудника российских дипломатических учреждений во Франции persona nоn grata».

Россия также объявила персонами нон грата 24 итальянских дипломатов. Таким образом МИД ответил на высылку сотрудников российских дипмиссий: в начале апреля власти Италии обязали покинуть страну 30 человек

Для объявления ответных мер в министерство вызван посол Италии в России Джорджо Стараче.

Ранее по теме


<Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование