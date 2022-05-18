Россия высылает сотрудников дипмиссий Франции и Италии

Россия объявила персонами нон грата 34 сотрудника французских дипломатических миссий в качестве ответа на высылку российских дипломатов из Франции в апреле, говорится в сообщении МИД России.

Они должны покинуть страну в течение двух недель. 18 мая в МИД вызвали французского посла Пьера Леви, которому «был заявлен решительный протест в связи с провокационным и ничем не обоснованным решением французских властей об объявлении 41 сотрудника российских дипломатических учреждений во Франции persona nоn grata».

Россия также объявила персонами нон грата 24 итальянских дипломатов. Таким образом МИД ответил на высылку сотрудников российских дипмиссий: в начале апреля власти Италии обязали покинуть страну 30 человек

Для объявления ответных мер в министерство вызван посол Италии в России Джорджо Стараче.