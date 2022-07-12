В мире число заражений коронавирусом превысило 561,82 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 561825838 (+1060269 сутки) по данным Worldometer на 8:08 12 июля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6374842 (+1705) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 20738749 (+126481) человек, из них 38151 (+360) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 534712247 (+932083) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 90491960 (+57970) случаями заражения, Индия – 43652944 (+13615), Бразилия – 32940507 (+44043), Франция – 32366941 (+24343) и Германия – 29180489 (+154729). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 154729, США – 57970, Япония – 50918, Бразилия – 44043, Италия – 37756. Беларусь (-) – на 130 (-27) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1046232, Бразилия – 673814, Индия – 525474, Россия – 381621 и Мексика – 326085. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Германия – 165, Бразилия – 155, Италия – 127, США – 122, Франция – 108. Беларусь – на 93 (-2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.