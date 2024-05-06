Трамп сравнил администрацию Байдена с гестапо

Белый дом в воскресенье осудил бывшего президента Дональда Трампа за его сравнение администрации президента Байдена с гестапо, сообщает Axios.

"Вместо того, чтобы повторять ужасную риторику фашистов, обедать с неонацистами и раздувать развенчанные теории заговора, которые стоили жизни отважным полицейским, президент Байден объединяет американский народ вокруг наших общих демократических ценностей и верховенства права – подход, который обеспечил наибольшее снижение насильственных преступлений за последние 50 лет", - заявил представитель Белого дома Эндрю Бейтс.

Издание The New York Times первым сообщило о заявлениях Трамп на частном мероприятии для доноров во Флориде в субботу, говоря о судебных процессах против него. Это произошло через несколько дней после того, как нью-йоркский судья признал Трампа виновным в неуважении к суду за нарушение судебного приказа о неразглашении тайны.

"Эти люди руководят администрацией гестапо. И это единственное, что у них есть. И это единственный способ, которым они собираются победить, по их мнению, и это фактически убивает их. Но меня это не беспокоит", – сказал Трамп.