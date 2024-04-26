Китай предупредил США о нарастании "отрицательных факторов" в отношениях

Министр иностранных дел Китая Ван И предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что в отношениях между странами нарастают проблемы, пишет Bloomberg.

Встреча Блинкена с Ваном И состоялась утром в пятницу, 26 апреля, в Пекине.

"Отношения между Китаем и США начинают стабилизироваться. Но в то же время негативные факторы в отношениях все еще растут", – сказал главный китайский дипломат в начале встречи.

В свою очередь Блинкен подчеркнул важность диалога, назвав двусторонние отношения "наиболее последовательными в мире".

"Я надеюсь, что в этих дискуссиях мы будем очень четко, очень прямо говорить о тех сферах, где у нас есть разногласия, и о том, какую позицию занимают Соединенные Штаты", – сказал он.

Ожидается, что Блинкен также встретится с президентом Си Цзиньпином перед выступлением перед прессой и отлетом в пятницу вечером.