Товарищ Си и Орбан договорились о "стратегическом партнерстве"

Во время визита Си Цзиньпина в Будапешт 9 мая Венгрия и Китай подписали ряд новых соглашений, направленных на углубление экономического и культурного сотрудничества, в частности соглашение о "стратегическом партнерстве".

Си и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели переговоры в Будапеште в рамках визита китайского лидера в его пятидневном европейском турне.

Во время брифинга по итогам переговоров Орбан высоко оценил "непрерывную, непрерывную дружбу" между двумя странами и пообещал, что Венгрия и в дальнейшем будет принимать у себя китайские инвестиции.

По словам Си, что он и Орбан согласились, что китайская "Инициатива Пояс-Путь" "вполне соответствует стратегии Венгрии по открытию на восток", а Пекин поддерживает стремление Будапешта играть большую роль в продвижении китайско-европейских отношений.

Венгерские и китайские чиновники заключили соглашение о "стратегическом партнерстве" и подписали 18 других соглашений и меморандумов о взаимопонимании.

Никаких объявлений об инвестициях не прозвучало, но глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Пекин может профинансировать два проекта железнодорожных маршрутов, связанных с сообщением Будапешта.