США отбили воздушную атаку хуситов в Аденском заливе

В США накануне отбили воздушную атаку поддерживаемых Ираном йеменских боевиков-хуситов в водах Аденского залива, проинформировало Центральное командование США (CENTCOM).

По данным командования, 24 апреля корабль коалиции, которая защищает коммерческие суда от нападений хуситов, перехватил над Аденским заливом противокорабельную баллистическую ракету, запущенную с территории Йемена.

Ракета, вероятно, была нацелена на судно MV Yorktown под флагом США с 18 членами экипажа из США и четырьмя членами экипажа из Греции, отметили в командовании.

Впоследствии после этого CENTCOM успешно обнаружило и уничтожило четыре беспилотных летательных аппарата над районами Йемена, которые подконтрольны повстанцами-хуситами.

БПЛА и ракета представляли непосредственную угрозу для кораблей США и других торговых судов в регионе, добавили в командовании.