Блинкен обсудил создание Палестинского государства с арабскими странами

Госсекретарь США во время визита в Саудовскую Аравию встретился с министрами иностранных дел Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта и Иордании, а также с генеральным секретарем Организации освобождения Палестины Хусейном Аль-Шейхом.

Как заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер, Блинкен подтвердил поддержку Соединенными Штатами усилий, направленных на достижение прочного мира в регионе, в частности путем создания Палестинского государства с гарантиями безопасности для Израиля.

"Они обсудили важность постоянного увеличения гуманитарной помощи для преодоления ужасной ситуации в Газе", – говорится в сообщении.

Блинкен также отметил необходимость немедленного прекращения огня в Газе и освобождения оставшихся заложников, которых удерживает террористическая группировка ХАМАС, отметил Миллер.

"Он также подчеркнул важность региональной координации для предотвращения распространения конфликта", – говорится в заявлении.